Davit Terteryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Terteryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Terteryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Terteryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davit Terteryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Terteryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Terteryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Terteryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Terteryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Terteryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Terteryan 17 Aralık 1997 tarihinde Abovyan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Տերտերյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Terteryan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Terteryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Terteryan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Terteryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Terteryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Davit Terteryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Terteryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2017 yılında Pyunik Erivan

1 Şubat 2018 yılında Gandzasar

22 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

Davit Terteryan kimdir

Davit Terteryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Terteryan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyunik Erewan

Davit Terteryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Davit Terteryan nereli

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