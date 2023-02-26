Davit Ubilava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Ubilava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Ubilava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Ubilava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Ubilava 27 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით უბილავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Ubilava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Ubilava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davit Ubilava'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Ubilava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Ubilava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Ubilava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Ubilava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2022 yılında Saburtalo

25 Haziran 2022 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Davit Ubilava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Ubilava şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Davit Ubilava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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