Davit Volkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Volkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Volkovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Volkovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Volkovi 3 Haziran 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ვოლკოვი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Volkovi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Davit Volkovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Volkovi'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Davit Volkovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Volkovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Volkovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Volkovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo II

1 Mart 2015 yılında Dinamo Tbilisi

23 Ocak 2016 yılında Chikhura

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Tbilisi

19 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Tbilisi

28 Şubat 2017 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2017 yılında Saburtalo

11 Ocak 2019 yılında FK Qabala

1 Ocak 2020 yılında Zira FK

1 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Davit Volkovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Volkovi şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Davit Volkovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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