Davit Zurabiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Zurabiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Zurabiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Zurabiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Zurabiani 22 Şubat 2002 tarihinde Batumi şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ზურაბიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Zurabiani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davit Zurabiani'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Zurabiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Zurabiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Zurabiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Zurabiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

Davit Zurabiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Zurabiani şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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