Davor Blazevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Blazevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davor Blazevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davor Blazevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davor Blazevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Blazevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davor Blazevic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Blazevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Blazevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Blazevic 7 Şubat 1993 tarihinde Falun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Davor Blažević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Blazevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Davor Blazevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 14 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Davor Blazevic'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Davor Blazevicboyu ve yaşı kaç

Davor Blazevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Davor Blazevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Davor Blazevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Blazevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Gröndals IK

30 Kasım 2010 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2011 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

2 Ağu 2016 yılında AFC Eskilstuna

19 Mart 2017 yılında Assyriska FF

14 Şubat 2018 yılında Hammarby

24 Mart 2021 yılında GIF Sundsvall

30 Haziran 2021 yılında Hammarby

Davor Blazevic kimdir

Davor Blazevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Blazevic şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Assyriska FF, IF Brommapojkarna (-2010)

Davor Blazevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Davor Blazevic nereli

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