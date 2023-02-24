Davor Landeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Landeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Landeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Landeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Landeka 18 Eylül 1984 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Landeka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davor Landeka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 15 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Davor Landeka'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Davor Landeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Landeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Landeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Landeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2003 yılında Zrinjski Mostar

31 Aralık 2005 yılında Dinamo Zagreb

30 Ocak 2006 yılında Zrinjski Mostar

4 Temmuz 2008 yılında HNK Rijeka

7 Temmuz 2011 yılında Grasshoppers

11 Temmuz 2012 yılında Siroki Brijeg

12 Ağustos 2016 yılında NK Imotski

23 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2018 yılında HSK Posusje

Davor Landeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Landeka şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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