Davor Lovren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Lovren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Lovren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Lovren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Lovren 3 Ekim 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Lovren Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davor Lovren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Davor Lovren'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davor Lovren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Lovren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Davor Lovren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Lovren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

5 Mayıs 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2017 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb II

11 Temmuz 2018 yılında F. Düsseldorf

18 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2020 yılında F. Düsseldorf

1 Ağu 2020 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2022 yılında NK Jarun

Davor Lovren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Lovren şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davor Lovren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Karlovac (2006-2009), GNK Dinamo Zagreb (2009-2015)

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.