Davor Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Montiel 26 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Davor Alberto Montiel Loor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Montiel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Davor Montiel'nin CS Emelec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davor Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Emelec B

1 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2017 yılında Emelec B

1 Haziran 2018 yılında Rocafuerte FC

31 Temmuz 2018 yılında Emelec B

1 Nisan 2019 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2019 yılında Emelec B

1 Ağustos 2020 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2020 yılında Emelec B

1 Ocak 2021 yılında CS Emelec

10 Şubat 2022 yılında Santo Domingo

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

Davor Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Montiel şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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