Davor Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Nedeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Nedeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Nedeljkovic 4 Şubat 1996 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давор Недељковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Nedeljkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davor Nedeljkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Davor Nedeljkovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Davor Nedeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Nedeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Nedeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Nedeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

Davor Nedeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Nedeljkovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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