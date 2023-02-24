Davor Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Peric 12 Kasım 2002 tarihinde Mrkonjic Grad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Perić Davor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Peric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Davor Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Davor Peric'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davor Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar BL

3 Mart 2022 yılında FK Laktasi

1 Eylül 2022 yılında Rudar Prijedor

Davor Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Peric şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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