Davor Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Rakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Rakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Rakic 4 Temmuz 2004 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Давор Ракић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Rakic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M3T Management yapmaktadır. Davor Rakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Davor Rakic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Davor Rakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Rakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Rakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Rakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında Graficar U17

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

11 Şubat 2022 yılında FK Indjija

Davor Rakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Rakic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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