Davos’ta Türk Evi hizmete başladı

Türkiye Varlık Fonu, İsviçre'nin Davos kasabasında 50.si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için "Türk Evi" konseptli bir mekan oluşturdu.

Türk Evi'nde İstanbul Finans Merkezi'nin maketi üzerinden tanıtımı yapılırken, Türkiye'deki yatırım imkanları ve fırsatlarını konu alan birçok eser ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Bunun yanında, misafirlere Türk çayı ve kahvesi, simit, meze ve pide çeşitlerinin yanı sıra balık, et ve çorba gibi yiyecekler ikram edilecek. Türk evindeki ikram hizmetini THY'ye ikram hizmeti veren DO&DO şirketi üstlenecek.

Kaynak: İHA