Davoud Noushi Soufiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davoud Noushi Soufiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davoud Noushi Soufiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davoud Noushi Soufiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davoud Noushi Soufiani 15 Temmuz 1990 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da داود نوشی صوفیانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davoud Noushi Soufiani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davoud Noushi Soufiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Davoud Noushi Soufiani'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davoud Noushi Soufiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davoud Noushi Soufiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davoud Noushi Soufiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davoud Noushi Soufiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rah Ahan U19

1 Temmuz 2009 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2010 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2012 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2013 yılında Tractor Sazi

31 Aralık 2014 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2017 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2018 yılında Oxin Alborz

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

9 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

Davoud Noushi Soufiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davoud Noushi Soufiani şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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