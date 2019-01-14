Davraz’da haftasonu yoğunluğu

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından Pazar günü Davraz Kayak Merkezi, yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olan Davraz Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından kayakseverler, Isparta'ya 26 kilometre uzaklıktaki merkezde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Toros Dağları'nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi, Akdeniz Bölgesi'nin Göller yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alıyor. Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300'er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Pistleri bakımından dünyadaki eşsiz kayak merkezleri arasında bulunan Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü'nün harika manzarası eşliğinde kayak yapmaya imkan tanıyor. Kayak pistlerinin uzunluğu, rakımı, çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması bakımından da büyük avantaj sağlayan Davraz, kayakçılar için büyük bir avantajlar sağlıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz'da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.

Hafta sonu yoğunluğu yaşanan Davraz Kayak Merkezi dün yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

Kaynak: İHA