Davron Anvarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davron Anvarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davron Anvarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davron Anvarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davron Anvarov 6 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Даврон Анваров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davron Anvarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davron Anvarov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davron Anvarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/davrik_01?igshid=csxkz46fnous

Davron Anvarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davron Anvarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davron Anvarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davron Anvarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

12 Temmuz 2021 yılında FC Olympic

11 Temmuz 2022 yılında Qizilqum

Davron Anvarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davron Anvarov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Davron Anvarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 23 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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