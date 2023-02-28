Davron Khoshimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davron Khoshimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davron Khoshimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davron Khoshimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davron Khoshimov 24 Kasım 1992 tarihinde Sirdaryo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Даврон Рустамович Хошимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davron Khoshimov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Davron Khoshimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Davron Khoshimov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davron Khoshimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davron Khoshimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davron Khoshimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davron Khoshimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pakhtakor

7 Şubat 2018 yılında Navbahor

24 Ocak 2019 yılında Loko Tashkent

10 Ağustos 2020 yılında Navbahor

Davron Khoshimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davron Khoshimov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Davron Khoshimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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