Davron Merganov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davron Merganov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davron Merganov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davron Merganov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davron Merganov 18 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Даврон Мерганов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davron Merganov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Davron Merganov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davron Merganov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davron Merganov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davron Merganov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davron Merganov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Surkhan U21

1 Ocak 2021 yılında Surkhon

Davron Merganov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davron Merganov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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