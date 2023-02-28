Davronzhon Ergashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davronzhon Ergashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davronzhon Ergashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davronzhon Ergashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davronzhon Ergashev 19 Mart 1988 tarihinde Asht şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Давронҷон Эргашев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davronzhon Ergashev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Davronzhon Ergashev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Davronzhon Ergashev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davronzhon Ergashev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davron_ergashev4/

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Davronzhon Ergashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davronzhon Ergashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Davronzhon Ergashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davronzhon Ergashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Regar-TadAZ

1 Ocak 2011 yılında Istiqlol

6 Mart 2013 yılında Zhetysu

25 Ocak 2014 yılında FK Qabala

26 Haziran 2014 yılında Zhetysu

21 Ocak 2016 yılında Istiqlol

1 Temmuz 2016 yılında Taraz

1 Ocak 2018 yılında Istiqlol

29 Ocak 2019 yılında Khujand

5 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

Davronzhon Ergashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davronzhon Ergashev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Davronzhon Ergashev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacikistan takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 8 gol atmıştır.

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