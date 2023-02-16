Davut Babur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davut Babur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davut Babur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davut Babur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davut Babur 8 Aralık 1987 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davut Babur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davut Babur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davut Babur'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davut Babur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davut Babur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davut Babur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davut Babur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Yimpaş Yozgat

3 Ağu 2009 yılında Tavşanlı Linyit

1 Temmuz 2011 yılında K. Erciyesspor

6 Ağu 2012 yılında Körfez FK

24 Ocak 2013 yılında Bandırmaspor

10 Ağu 2014 yılında Kırklarelispor

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Davut Babur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davut Babur şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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