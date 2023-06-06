Davut Gül kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Davut Gül ve Abdullah Gül akraba mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğinin ardından, bürokrasi de birçok kişinin makamında değişiklikler oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği'ne getirilen Davut Gül'ün hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Davut Gül ve Abdullah Gül akraba mı? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

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DAVUT GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Davut Gül, 1974 doğumlu bir Türk bürokrat ve İstanbul Valisi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi.

DAVUT GÜL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gül, eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Meslek hayatı boyunca Muğla-Kavaklıdere ve İzmir-Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı, ayrıca İngiltere'de yurt dışı stajı gerçekleştirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında ise Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

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Davut Gül, 2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Bu başarı, Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından geldi.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde ise Sivas Valisi olarak görevlendirildi. Sonraki görevi ise 27 Ekim 2018 tarihinde Gaziantep Valisi olarak atanması oldu.

En son olarak, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte 5 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Valisi olarak atandı.

Davut Gül, evli bir çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

DAVUT GÜL VE ABDULLAH GÜL AKRABA MI?

Davut Gül ve Abdullah Gül arasında akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Davut Gül ve Abdullah Gül aynı soyadını paylaşsalar da, bu soyadı Türkiye'de oldukça yaygın bir soyadıdır ve birbirleriyle akrabalık ilişkileri bulunmamaktadır.