Davut Güloğlu evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

Türk şarkıcı ve aynı zamanda aranjör olan Davut Güloğlu yaşamı, şarkıları ve özel hayatı ile merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Davut Güloğlu'nun evli olup olmadığı merak ediliyor.

DAVUT GÜLOĞLU EVLİ Mİ? EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR ?

Davut Güloğlu, 2003 yılında 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlenmiştir. Güloğlu, 2003 yılında eşinden boşanmıştır. Çiftin evliliklerinden Cengizhan adında bir oğlu vardır. Öte yandan şarkıcının tekrar evlilik yapmadığına dair herhangi bir bilgi olmasa da kişisel sosyal medya hesabından iki küçük çocuğunu paylaşmasıyla da kafa karıştırıyor. Bu kapsamda Güloğlu'nun 2 erkek ve 1 kız evladı vardır.

AŞK HAYATI İLE GÜNDEME GELDİ

Neslihan Aksu'nun kendisinden 22 yaş küçük olması nedeniyle Davutoğlu Güloğlu gündeme gelmiştir. Kendisinin ve sevgilisinin adını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yansıtmıştır.

Davut Güloğlu yıllarca Yeliz Şar, Ece Erken ve Pelin Subay'la yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmiştir.