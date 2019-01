Davut Güloğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1972

Davut Güloğlu kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Pop Şarkıcısı

Davut Güloğlu doğum yeri : Rize

DAVUT GÜLOĞLU BİYOGRAFİSİ

Besteci ve pop müzik şarkıcısı.

Besteci Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de doğdu. Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin 11 çocuğundan yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşında anne ve babasını kaybettikten sonra bir dönem futbola merak saran sanatçı, Rize Belediye Spor, Salaha Spor gibi amatör futbol klüplerinde 6 yıl futbol oynadı.

Ancak, içindeki müzik sevgisinin önüne geçemeyerek 1991 yılında İstanbul’a gelen Davut, İstanbul'da çeşiti ticari faliyetlerde bulunduktan sonra (fırın, market, sürücü kursu vb...) ailesinin büyük desteğiyle 1998 yılında ilk albümü "Sarılsam da olmayi" ile müzik dünyasına merhaba dedi. Ancak Güloğlu, ilk alübümüyle beklediği başarıyı elde edemedi. Ancak Güloğlu yılmadı.

Değerli sanatçı Arif Sağ’ın açtığı ik birikimini geliştirdi. Özel kurslarla çalışmalarına devam etti. Bu müzikal eğitimi kendi bilgi ve yetenekleri ile birleştirdi. Karadeniz ritimlerini günümüz müzik anlayışıyla yoğurarak albümünde kendi müziğini buldu.

Bir çok eser besteleyen sanatçı bu albümünde kendi eserlerini seslendirirken diğer besteci ve söz yazarlarının eserlerini de yorumladı. " NURCANIM " albümünde dört eserin söz ve müziği, bir eserin müziği, bir eserin sözü kendisine aittir.

İlk albümü için " ben beni yansıtamadım " diyen sanatçı memnuniyetsizliğini dile getirirken, sanatın eğitim ve çalışmalara gebe olduğunu kendisine bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu doğrultuda uzun süren çalışma ve araştırmalar neticesinde " NURCANIM " albümünü yaptı.

2001 yılının ocak ayında çıkan bu albümün ilk klibini , " NURCANIM " ikincisini ise " BENİM BÜYÜK ALLAHIM " adli parçalarına çekti. Son zamanlarda en çok satan albüm listelerinde uzun bir süre baş sırayı çeken bu albüm çekilen her yeni klip ile de satış grafiğini yükseltiyor .

2,5 yıl aradan sonra bomba gibi bir albümle geri döndü. "Katula, Katula" ismini verdiği albümünü 2003 senesinde çıkaran Davut Güloğlu albümde söz yazarlığını da ortaya çıkardı. On iki şarkıdan oluşan albümün aranjörü Suat Aydoğan. Davut Güloğlu'nun , bir şarkıda söz ve müzik, üç şarkı da ise söz yazarlığı yaptığı albüm 1,5 senelik bir çalışmanın ürünü...Albümün stüdyo çalışmaları ise tam 1500 saat sürmüş. İlk albümdeki uğurun bozulmamasını isteyen sanatçı bu albümde de a'dan z'ye aynı ekiple çalıştı.

Zeynel Abidin'in çektiği fotoğraflarla yazın her rengini albüme taşıyan Davut Güloğlu ekranlara çıktığı ilk andan itibaren halkın büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Her geçen gün sevenleri ve dinleyicileri artan sanatçı bu büyük ilgiyi verdiği her yeni konserde çok daha yoğun hissediyor.

On Numara Production adında bir yapım şirketi kurdu.

Sanatçının en büyük hedefi ise kendigeçen gün daha başarılı olmak ve bir gün Karadeniz müziğini Avrupa’ya taşıyıp sevdirmek

Davut Güloğlu, 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlendi . 2003 yılında boşandılar. Cengizhan adında bir oğlu vardır.

Yeliz Şar ve Ece Erken, Pelin Subay gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşadı.

Albümleri :

1998 - Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi

2001 - Nurcanım

2003 - Katula Katula

2004 - Dur Orda Dur

2005 - Çat Çat

2007 - Kapak Olsun

2009 - Kopalım Bari

2012 - Seni Seni

Filmleri :

2002 - Reyting Hamdi

2006 - Sev Kardeşim

2007 - Tatlı İntikam

2008 - Kırmızı Işık