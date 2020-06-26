15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne bir çok ünlü isim destek amaçlı katılım sağlamıştı. Şarkıcı Sıla mitinge katılmayacağını şu sözlerle ifade etmişti, “Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum”. Bu sözlerin ardından meslektaşı Davut Güloğlu katıldığı bir programda şarkıcıya yönelik ‘S. olsun gitsin’ ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Sıla, Güloğlu’na ‘basın yoluyla hakaret’ suçundan dava açtı. Mahkeme, Güloğlu’nu 1 yıl 2 ay hapis karşılığı 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sıla daha sonra 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına Sıla katılmadı. Güloğlu ise duruşmada “O sözü bu ülkeyi sevmeyenler için söyledim, Sıla Hanım için söylemedim” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Davut Güloğlu duruşma sonrası, “Sıla Hanım, 15 Temmuz’da sokağa indiğimiz o kutsi dava için küfürden daha ağır söylem gerçekleştirmiştir. Ölmüş 250 şehidimizi gitsin yerinden kaldırsın. Bizden özür dilesin” dedi.

NELER OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti.

Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu’nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.