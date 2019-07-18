Davutlar’daki silahlı saldırıyla ilgili iki kişi tutuklandı

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da şehit babası olan bir kişinin lüks otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramasının ardından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Kuşadası'na bağlı Davutlar'da 09 BA 015 plakalı lüks otomobiliyle Mustafa Erdoğan Caddesi'nde seyir halinde olan İ.B. isimli bir şehit babası, seyir halindeki bir başka otomobilden kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu otomobile 4 araç isabet ederken, İ.B. saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan iki kişi aynı zamanda araç sahibi de olan sürücü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kullandıkları otomobille olay yerinden kaçan iki kişinin kimlikleri görgü tanıklarının ifadeleri ve polisin çevredeki kameraları incelemesi sonucu tespit edilmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen M.A. ve S.A., polisteki sorgulamalarının ardından bugün hakim karşısına çıktı. M.A. ve S.A. hakim tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA