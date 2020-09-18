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  3. Davutoğlu'na bir şok daha: Kurucular Kurulu üyesi istifa etti

Davutoğlu'na bir şok daha: Kurucular Kurulu üyesi istifa etti

Ahmet Davutoplu başkanşığında kurulan Gelecek Partisi'nin 150 kişilik Kurucular Kurulu'nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Davutoğlu'na bir şok daha: Kurucular Kurulu üyesi istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin, 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan, Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen Kobal, aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kobal, "Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Berna Akkaya
Editör


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