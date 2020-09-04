Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirisi Yunanistan'da manşet oldu

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı üzerine kurduğu baskı ve tehditlerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İngiliz basın ajansı Reuters'a Türkiye'nin dış politikasına dair demeç verdi. Başta Doğu Akdeniz meselesi olmak üzere Türkiye'nin dış politikada başarısız olduğunu öne süren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamaları, Yunan medyasında ses getirdi.

Yunan haber siteleri, Ahmet Davuoğlu tarafından sarf edilen başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin dış politikasının yanlışlarla dolu olduğu açıklamalarını manşete taşıdı. Davutoğlu'nun Reuters'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNDE MUTLAK GÜÇ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime gitme ihtimalini değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Rasyonel bakış açısından bugün yasal, prosedürel ve psikolojik olarak bir erken seçim yapmak zor; çünkü sadece Cumhurbaşkanı erken seçime karar verebilir. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te çoğunluğu var ve elinde de mutlak güç var. Neden böyle bir gücü riske atsın daha iki veya üç senesi varken? Ancak Türkiye’de tecrübeli bir siyasetçi olarak öğrendim ki siyasetin rasyonelliğinden emin olmayacaksın." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİME HAZIR OLMALISINIZ"

Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisine de değinen Davutoğlu, "Kasım 2015’te en yüksek oyla kazandım… Parti darbesiyle beni attılar, sonra ülkede darbe, bir referandum, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve iki yerel seçim… Türkiye’de erken seçime hazır olmalısınız. Ekonomik ve psikolojik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu koalisyon için 2023’e kadar devam etmek zor çünkü Bahçeli’yi biliyoruz, sürprizlere bayılır… Erdoğan, Bahçeli’den her türlü sürprize hazır olmalı." şeklinde konuştu.

"HANGİ PARTİ BASKI ALTINDAYSA O İKTİDAR OLUR"

Açıklamalarının devamında en çok baskı altında kalan partinin kendi partisi olduğunu iddia eden Davutoğu, bu durumun bir sonraki seçimlerde kendisini iktidara taşıyacağını öne sürerek, "Türkiye’de demokrasi tarihine bakın. Hangi parti bir dönem baskı altında olursa, bir sonraki iktidar o parti olur. Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Erdoğan… O yüzden bugün toplumdan, medyadan, siyasetten kime sorarsanız kim daha çok baskı altında, kim medyadan daha çok uzaklaştırılmış diye, hepsi Davutoğlu ve Gelecek Partisi diyecektir. Bütün bu tarihi bilgiler bir sonraki seçimlerde inşallah bizim kazanan parti olacağımızı gösteriyor." dedi.

"MUTLAK GÜCE SAHİP OLANLAR BUNUN SONSUZA DEK DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin, gücü elinde bulunduran mecranın kendileri değil millet olduğunu göremediklerini belirten Davutoğlu, "En büyük problemlerden biri de egosentrik illüzyon. Siyasette, mutlak güce sahip olanlar gücün sonsuza kadar devam ettiğini düşünür. Bu illüzyon sorunları görmelerini engeller. Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibi, parti sahadaki gerçekleri görmüyorlar çünkü bu illüzyon var onlarda, sanki güç onlarınmış gibi. O güç milletin… Her hafta insanları işlerin doğru yolda gittiğine ikna etmek için yeni sürprizler üretmek zorundalar, Karadeniz’deki doğalgaz yatakları gibi." açıklamasını yaptı.

"MASAYA OTURUP TÜM GÖRÜŞLERİ PAYLAŞALIM"

Yunanistan ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren eski başbakan Davutoğlu, bu iletişimsizliğin askeri karşılaşmaya neden olabileceğini vurgulayarak, "Maalesef hükümetimiz Yunanistan ile düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor. AB’ye ‘masaya oturalım ve tüm görüşleri paylaşalım’ denmeli. Oturup birbirimizle konuşmamız lazım. Karşı tarafın hatası Türkiye’nin stratejik endişelerini görmezden gelmek. Bizim hatamız ise pozisyonumuzu karşı tarafa anlatacak gerekli diplomatik çabaya göstermeden açıklamak. İki taraftaki bu psikolojik tansiyon bir tıkanıklığa ve riskli askeri karşılaşmaya neden olabilir." dedi.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAMAZ"

Reuters'a verdiği demeci, "Herkesin kazanması için yeni bir stratejik vizyon gerekiyor. Böyle durumlarda bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği bir örneğe hiç rastlamadım. Doğu Akdeniz’de vaziyet kaybet-kaybet şeklinde. Maalesef Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin temel stratejik gereksinimlerini anlamıyor… Avrupalı liderler Doğu Akdeniz’in Türkiye için hayati stratejik öneme sahip olduğunu anlamalı. Kimse Türkiye’yi köşeye sıkıştıramaz, zorla bir şey yaptıramaz, Türkiye’yi karaya hapsedemez." ifadeleriyle sonlandıran eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bu ifadeleri Yunan medyasında, manşette yer buldu.