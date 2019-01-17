Davutpaşa patlaması davasında karar

İSTANBUL (İHA) – Davutpaşa'da 2008 yılında 21 kişinin hayatını kaybettiği maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi.

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde bir maytap atölyesinde meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay, diğer 2 sanık hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi.

Kaynak: İHA