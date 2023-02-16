Davy Frick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davy Frick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davy Frick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davy Frick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davy Frick 5 Nisan 1990 tarihinde Triptis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davy Frick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Davy Frick, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Davy Frick'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davy Frick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davy Frick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davy Frick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davy Frick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CZ Jena II

1 Temmuz 2010 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2011 yılında FSV Zwickau

Davy Frick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davy Frick şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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