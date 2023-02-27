Dawhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawhan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawhan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dawhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawhan 3 Haziran 1996 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawhan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP7 Sports yapmaktadır. Dawhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dawhan'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Dawhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dawhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2017 yılında CSA

5 Aralık 2018 yılında Santa Rita

11 Ocak 2019 yılında CSA

10 Aralık 2019 yılında Santa Rita

14 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

20 Temmuz 2021 yılında Santa Rita

22 Temmuz 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Santa Rita

30 Ocak 2022 yılında Gamba Osaka

31 Aralık 2022 yılında Santa Rita

9 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Dawhan kimdir

Dawhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawhan şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Dawhan nereli

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