Dawid Abramowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Abramowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Abramowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Abramowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Abramowicz 16 Mayıs 1991 tarihinde Brzeg Dolny şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Abramowicz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dawid Abramowicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Abramowicz'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dawid Abramowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Abramowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Abramowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Abramowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sl. Wroclaw II

1 Temmuz 2010 yılında Slask Wroclaw

26 Şubat 2012 yılında Olimpia Grudz.

31 Aralık 2012 yılında Slask Wroclaw

6 Şubat 2013 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2013 yılında Slask Wroclaw

24 Temmuz 2013 yılında Wisla Plock

25 Temmuz 2014 yılında Skra Czesto.

14 Temmuz 2015 yılında Termalica

26 Ağustos 2015 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2016 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2017 yılında GKS Tychy

17 Temmuz 2019 yılında Radomiak

14 Ağustos 2020 yılında Wisla Krakow

29 Ocak 2021 yılında Radomiak

Dawid Abramowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Abramowicz şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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