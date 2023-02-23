Dawid Arndt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Arndt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Arndt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Arndt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Arndt 22 Eylül 2001 tarihinde Tomaszów Mazowiecki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Arndt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Arndt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Dawid Arndt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 15 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Dawid Arndt'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Arndt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Arndt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Arndt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Arndt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2018 yılında LKS Lodz

Dawid Arndt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Arndt şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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