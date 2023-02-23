Dawid Blanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Blanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Blanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Blanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Blanik 15 Nisan 1997 tarihinde Jastrzębie Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Błanik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Blanik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Dawid Blanik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Blanik'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Blanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Blanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Blanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Blanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2014 yılında GKS Tychy II

1 Aralık 2014 yılında GKS Tychy

6 Ocak 2018 yılında Pogon Szczecin

16 Ocak 2019 yılında Odra Opole

31 Temmuz 2020 yılında Pogon Szczecin

8 Ekim 2020 yılında GKS Belchatow

19 Ocak 2021 yılında Sandecja

1 Eylül 2021 yılında Korona Kielce

Dawid Blanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Blanik şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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