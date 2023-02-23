Dawid Brzozowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Brzozowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Brzozowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Brzozowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Brzozowski 3 Temmuz 2003 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Brzozowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Brzozowski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dawid Brzozowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Brzozowski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Brzozowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Brzozowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Brzozowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Brzozowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2019 yılında Motor Lublin

10 Temmuz 2020 yılında Chelmianka

30 Haziran 2021 yılında Motor Lublin

7 Temmuz 2021 yılında Chelmianka

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Dawid Brzozowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Brzozowski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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