Dawid Czaplinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Czaplinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Czaplinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Czaplinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Czaplinski 20 Temmuz 1992 tarihinde Ozimek şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Czapliński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Czaplinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dawid Czaplinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dawid Czaplinski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dawid Czaplinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Czaplinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Czaplinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Czaplinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Ruch Zd.

1 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

Dawid Czaplinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Czaplinski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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