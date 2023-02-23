Dawid Drachal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Drachal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Drachal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Drachal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Drachal 31 Ocak 2005 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Drachal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Dawid Drachal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Drachal'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dawid Drachal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Drachal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dawid Drachal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Drachal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Miedz Legnica

Dawid Drachal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Drachal şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dawid Drachal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.