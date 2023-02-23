Dawid Gojny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Gojny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Gojny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Gojny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Gojny 31 Ağustos 1994 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Gojny şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Gojny Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Dawid Gojny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dawid Gojny'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dawid Gojny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Gojny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dawid Gojny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Gojny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında LKS Krzyzano.

1 Ocak 2013 yılında Odra Wodzislaw

10 Temmuz 2014 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2018 yılında GKS Jastrzebie

5 Ağustos 2020 yılında Z. Sosnowiec

3 Ocak 2023 yılında Arka Gdynia

Dawid Gojny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Gojny şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Odra Wodzisław Śląski, Gosław-WAP Wodzisław Śląski

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.