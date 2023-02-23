Dawid Hanc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Hanc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Hanc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Hanc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Hanc 10 Temmuz 2002 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Hanc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Hanc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGENTFORPLAYERS.COM yapmaktadır. Dawid Hanc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Hanc'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dawid Hanc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Hanc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Hanc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Hanc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lubin U19

1 Ağustos 2020 yılında Lubin II

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Dawid Hanc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Hanc şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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