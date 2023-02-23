Dawid Kocyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kocyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Kocyla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Kocyla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Kocyla 23 Temmuz 2002 tarihinde Bełchatów şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Kocyła şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Kocyla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dawid Kocyla'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Kocyla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Kocyla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dawid Kocyla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Kocyla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

1 Ocak 2020 yılında Wisla Plock

21 Ocak 2022 yılında Termalica

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

Dawid Kocyla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Kocyla şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dawid Kocyla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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