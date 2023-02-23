Dawid Kort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Kort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Kort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Kort 29 Nisan 1995 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Kort şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Kort Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Dawid Kort, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Kort'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Kort Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Kort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Kort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Kort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2011 yılında Pogon II

1 Temmuz 2013 yılında Pogon Szczecin

8 Ağustos 2014 yılında F. Swinoujscie

15 Mayıs 2015 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2015 yılında Bytovia Bytow

31 Aralık 2015 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Krakow

10 Ocak 2019 yılında Atromitos Athen

13 Eylül 2019 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2020 yılında Odra Opole

31 Ağustos 2021 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında LKS Lodz

Dawid Kort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Kort şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dawid Kort Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń Szczecin

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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