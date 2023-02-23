Dawid Krzyzanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Krzyzanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Krzyzanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Krzyzanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Krzyzanski 8 Kasım 2001 tarihinde Radziejów şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Krzyżański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Krzyzanski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Krzyzanski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Krzyzanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Krzyzanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Krzyzanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Krzyzanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock II

15 Nisan 2021 yılında Wisla Plock

26 Ocak 2022 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

Dawid Krzyzanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Krzyzanski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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