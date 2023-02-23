Dawid Kudla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kudla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Kudla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawid Kudla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dawid Kudla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kudla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Kudla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kudla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Kudla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Kudla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Kudla 21 Mart 1992 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Kudła şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Kudla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE HUNDRED SPORTS yapmaktadır. Dawid Kudla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Kudla'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Kudla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Kudla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dawid Kudla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Kudla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gornik II

1 Temmuz 2011 yılında Pervolion

2 Ağustos 2012 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2013 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

11 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice

Dawid Kudla kimdir

Dawid Kudla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Kudla şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MSPN Górnik Zabrze

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Dawid Kudla nereli

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