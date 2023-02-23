Dawid Kurminowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kurminowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Kurminowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawid Kurminowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dawid Kurminowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kurminowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dawid Kurminowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kurminowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Kurminowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Kurminowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Kurminowski 24 Şubat 1999 tarihinde Śrem şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Kurminowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Dawid Kurminowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Kurminowski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Kurminowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Kurminowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Dawid Kurminowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Kurminowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lech U19

1 Ocak 2015 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

11 Ocak 2018 yılında Michalovce

31 Aralık 2018 yılında Lech Poznan

21 Şubat 2019 yılında MSK Zilina B

31 Aralık 2019 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2020 yılında MSK Zilina

12 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

1 Eylül 2022 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2023 yılında Aarhus GF

Dawid Kurminowski kimdir

Dawid Kurminowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Kurminowski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Warta Poznań, Lech Poznań

Dawid Kurminowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dawid Kurminowski nereli

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