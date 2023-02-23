Dawid Lisowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Lisowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Lisowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Lisowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Lisowski 27 Ocak 2001 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Lisowski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ireneusz Hurwicz yapmaktadır. Dawid Lisowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dawid Lisowski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Lisowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Lisowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Lisowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Lisowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce II

4 Şubat 2020 yılında Korona Kielce

Dawid Lisowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Lisowski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dawid Lisowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orlęta Kielce, Rodzina Kielce, Korona Kielce

Polonya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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