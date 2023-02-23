Dawid Niedbala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Niedbala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Niedbala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Niedbala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Niedbala 23 Aralık 1994 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Niedbała şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Niedbala Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Dawid Niedbala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Dawid Niedbala'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Niedbala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Niedbala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dawid Niedbala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Niedbala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Skra U19

1 Temmuz 2010 yılında Belchatow U19

1 Temmuz 2011 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Skra Czesto.

Dawid Niedbala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Niedbala şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.