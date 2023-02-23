Dawid Pakulski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Pakulski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Pakulski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Pakulski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Pakulski 23 Temmuz 1998 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Pakulski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pawel Staniszewski yapmaktadır. Dawid Pakulski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 16 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. Dawid Pakulski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Pakulski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Pakulski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Pakulski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Pakulski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lubin II

16 Kasım 2017 yılında Zaglebie Lubin

16 Şubat 2021 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2021 yılında Zaglebie Lubin

Dawid Pakulski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Pakulski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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