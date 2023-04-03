Dawid Palys Rydzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Palys Rydzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Palys Rydzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dawid Palys Rydzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dawid Palys Rydzik 5 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Pałys-Rydzik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dawid Palys Rydzik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dawid Palys Rydzik, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Palys Rydzik'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dawid Palys Rydzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dawid Palys Rydzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Resovia
15 Ocak 2018 yılında JKS Jaroslaw
30 Haziran 2018 yılında Resovia
1 Temmuz 2018 yılında Izolator Boguchwala
30 Haziran 2019 yılında Resovia
1 Temmuz 2019 yılında Głogovia G.M.
30 Haziran 2020 yılında Resovia
1 Temmuz 2020 yılında Głogovia G.M.
16 Temmuz 2022 yılında S. Kolbuszowa
Dawid Palys Rydzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dawid Palys Rydzik şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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