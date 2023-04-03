Dawid Palys Rydzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Palys Rydzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dawid Palys Rydzik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawid Palys Rydzik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.