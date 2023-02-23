Dawid Pieniazek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Pieniazek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Pieniazek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dawid Pieniazek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dawid Pieniazek 3 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dawid Pieniazek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dawid Pieniazek'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Dawid Pieniazek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dawid Pieniazek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ocak 2023 yılında Resovia
Dawid Pieniazek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dawid Pieniazek şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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