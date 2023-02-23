Dawid Pieniazek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Pieniazek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dawid Pieniazek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dawid Pieniazek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.