Dawid Pietrzkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Pietrzkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Pietrzkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Pietrzkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Pietrzkiewicz 9 Şubat 1988 tarihinde Sanok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Pietrzkiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Pietrzkiewicz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dawid Pietrzkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Dawid Pietrzkiewicz'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Pietrzkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Pietrzkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Pietrzkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Pietrzkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Stal Sanok

1 Temmuz 2007 yılında Pol. Warszaw

1 Ocak 2009 yılında Stal Sanok

1 Temmuz 2009 yılında Banik Ostrava

1 Ağustos 2010 yılında ND Primorje

31 Aralık 2010 yılında Banik Ostrava

1 Ağustos 2012 yılında Simurq

1 Temmuz 2013 yılında FK Qabala

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2015 yılında FK Qabala

22 Ağustos 2017 yılında Sandecja

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2019 yılında Rakow

7 Ocak 2020 yılında Stalowa Wola

10 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında Sandecja

Dawid Pietrzkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Pietrzkiewicz şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dawid Pietrzkiewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LKS Długie

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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