Dawid Polkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Polkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Polkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Polkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Polkowski 21 Ağustos 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Polkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Polkowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Dawid Polkowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Polkowski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dawid Polkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Polkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Polkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Polkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jagiellonia U19

1 Temmuz 2014 yılında Jagiellonia II

20 Temmuz 2017 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia II

1 Temmuz 2018 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia II

9 Şubat 2020 yılında Blekitni

1 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Dawid Polkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Polkowski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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