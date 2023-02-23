Dawid Rezaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Rezaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Rezaeian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Rezaeian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Rezaeian 26 Haziran 2002 tarihinde Stargard şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya,İran uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Rezaeian şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Rezaeian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Dr. Martin Balcer yapmaktadır. Dawid Rezaeian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dawid Rezaeian'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dawid Rezaeian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Rezaeian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dawid Rezaeian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Rezaeian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2021 yılında Pogon II

20 Eylül 2021 yılında Pogon Szczecin

Dawid Rezaeian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Rezaeian şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dawid Rezaeian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Błękitni Stargard, Lech Poznań, Pogoń Szczecin

Polonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.